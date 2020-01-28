عباس يدعو الفلسطينيين للنزول للشوارع احتجاجا على صفقة القرن

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده للنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد "صفقة القرن".

وأكد عباس في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، أن "صفقة القرن" لن تمر وستذهب لمزابل التاريخ كما ذهبت كافة المؤامرات المشبوهة ضد القضية.

وأعلن عباس البدء فورًا باتخاذ الاجراءات كافة لتغير الدور الوظيفي للسلطة، عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" بشكل رسمي.

وقال عباس: "القدس ليست للبيع ولن نقبل بدولة دون القدس".

وشدد على أن صفقة القرن هي نهاية لمشروع وعد بلفور الذي صنعته أمريكا وبريطانيا، مشيرًا إلى أنه متمسك بالشرعية الدولية وقراراتها لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وقال: "نتنياهو وترامب تحدثا عن صفعة القرن وأنا أقول سنعيدها صفعات إن شاء الله على وجوههم".

وحول مجمل حديث ترامب خلال اعلان الصفقة قال: "كل ما قاله ترامب ونتنياهو هو كلام الهراء وليس جديدًا ولن نقبل به وسنقول ألف مرة لا لصفقة العصر".

وأضاف: "استراتيجيتنا هي استمرار كفاحنا الذي لم ينقطع لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس المحتلة".

ووعد رئيس السلطة محمود عباس، الشهداء الفلسطينيين بأن تضحياتهم ودمائهم لن تذهب هدرًا وأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

وحول ما جرى بينه وبين اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال: "طلب هنية عقد لقاء فورًا فأجبته أنني مستعد للقائه في قطاع غزة لبدأ الحوار وتجاوز كافة الصغائر لمواجهة صفقة القرن.