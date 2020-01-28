ترامب ينشر خارطة دولة فلسطين الجديدة وفق "صفقة القرن"

نشر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء خارطة للأراضي التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ترامب معلقًا على الخارطة التي نشرها على صفحته في تويتر: هذا ما قد تبدوا عليه دولة فلسطين بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

ووفقًا للخارطة فإن الدولة الفلسطينية الجديدة ستقام على أجزاء من القدس المحتلة وبعض الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوضح الخارطة وجود خط يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشبه هذا الربط وفقًا للخارطة نفق تحت الأرض يربط المنطقتين.

وتظهر خلال الخارطة عدم وجود حدود بين فلسطين والأردن، في اشارة إلى سيطرة اسرائيل الكاملة على كامل الحدود ووضع الضفة الغربية كالجزيرة في البحر.







