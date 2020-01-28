الشيخ حبيب: سنفشل "صفقة القرن" بالمقاومة والوحدة الوطنية

أكد الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن صفقة القرن الأمريكية ستفشل بصمود شعبنا وقوته وعزيمته ووحدته ومقاومته بكافة أشكالها.

وقال الشيخ حبيب في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء: "الكيان الإسرائيلي سيزول وستبقى فلسطين عصيًة على الزوال وسنقاوم صفقة ترامب بكل وسائل المقاومة المتاحة امامنا".

وأضاف: "لا يغُرنك قوة وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية فشعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء ولن يركع ولن يستسلم لهذا الإرهاب الامريكي والإسرائيلي"، مشددًا على أن شعبنا الفلسطيني قوي وقادر على افشال كل المؤامرات والصفقات المشبوهة.

وأوضح الشيخ حبيب، أن صفقة القرن فرصة ذهبية وحقيقية وكبيرة لفلسطين من أجل استعادة الوحدة وانهاء الانقسام، مؤكدًا بأن المقاومة دائمًا توحد شعبنا، واليوم كل الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة.

ودعا حبيب، السلطة الفلسطينية إلى سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، قائلًا: هذا كيان غريب لا شرعية له على أرضنا وعلينا أن نعيد الصراع إلى بدايته الاولى حيث المقاومة بكافة أشكالها الشعبية والمسلحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء اليوم الثلاثاء عن خطته المزعومة لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معترفًا بالقدس غير المقسمة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ترامب في المؤتمر الصحفي أن خطته للسلام تتكون من 180 صفحة وتتحدث عن مقترحات وحلول تكتيكية مفصلة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن أمريكا ستشكل لجنة مع "إسرائيل" حول الخارطة التفصيلية كي يتم الوصول إلى الاعتراف مباشرة بها.