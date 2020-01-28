القيادي شهاب: خطاب ترامب ونتنياهو مملوءان بالأحقاد واستدعاء الأساطير

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم الثلاثاء، إن خطابي رئيس الولايات المتحدة، ورئيس حكومة الاحتلال خلال اعلان "صفقة القرن" مملوءان بالأحقاد واستدعاء الأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف.

ووصف شهاب في تصريح صحفي، أن من حضروا الخطاب في البيت الأبيض بالمجرمين والدمويين الصهاينة، مؤكدًا أن أياديهم ملطخة بدم الأبرياء ويستعرضون القوة الاستعمارية، لينكشف زيف حديثهم عن السلام والعدل.

وأدان شهاب، حضور السفراء العرب في إعلان "صفقة القرن"، مؤكدًا أنهم يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة.

وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا الشر سيترجم بالحرص على تعزيز الوحدة والمشاركة مع الكل الوطني في مواجهة الصفقة وتفعيل المقاومة بكل أشكالها.

وأكد شهاب، أن الشعب الفلسطيني ستقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة، مبينًا أن المقاومة ستقاتلهم في كل شارع وستطردهم من أرضنا وهوائنا وبحرنا.