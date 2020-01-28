ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

القيادي شهاب: خطاب ترامب ونتنياهو مملوءان بالأحقاد واستدعاء الأساطير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:27 - 28 يناير 2020
نتنياهو وترامب نتنياهو وترامب
جوال
مشاركة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم الثلاثاء، إن خطابي رئيس الولايات المتحدة، ورئيس حكومة الاحتلال خلال اعلان "صفقة القرن" مملوءان بالأحقاد واستدعاء الأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف.

ووصف شهاب في تصريح صحفي، أن من حضروا الخطاب في البيت الأبيض بالمجرمين والدمويين الصهاينة، مؤكدًا أن أياديهم ملطخة بدم الأبرياء ويستعرضون القوة الاستعمارية، لينكشف زيف حديثهم عن السلام والعدل.

وأدان شهاب، حضور السفراء العرب في إعلان "صفقة القرن"، مؤكدًا أنهم يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة.

وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا الشر سيترجم بالحرص على تعزيز الوحدة والمشاركة مع الكل الوطني في مواجهة الصفقة وتفعيل المقاومة بكل أشكالها.

وأكد شهاب، أن الشعب الفلسطيني ستقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة، مبينًا أن المقاومة ستقاتلهم في كل شارع وستطردهم من أرضنا وهوائنا وبحرنا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات