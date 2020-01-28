د. الحية يتحدى نتنياهو بالاقتراب من السلاح ويؤكد: سنقاوم صفقة القرن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية: "إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" لن تنقذه من محاكمة عزله ولن تُنجح بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية القادمة".

وأكد د. الحية، بأن الشعب الفلسطيني سيقاوم بكل الأشكال المتاحة صفقة القرن الأمريكية والتي سيكتب التاريخ عن معلنها ترامب بأنه من ضمن أبشع المجرمين في العالم أجمع.

وشدد على أن القدس وإنهاء اللاجئين كانت أمنية لرؤساء الاحتلال الإسرائيلي الذين ماتوا منذ وقت من الزمن وستبقى هذه أمنية لترامب ونتنياهو ولغيرهم، مشيرًا إلى أن جميع من تمنى هذه الامنية مات وبقيت القضية الفلسطينية شامخة كالجبال.

وحول نزع السلاح الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر اعلان صفقة القرن، قال د. الحية: " هذه الترهات والاحلام لن تجد واقعا على الارض الفلسطينية كلها، فالمقاومة الفلسطينية مشروعة ضد الاحتلال الذي يخيم بطائراته فوق سماؤنا".

وتحدى د. الحية ترامب ونتنياهو بنزع السلاح قائلًا: "فليجرب ترامب ونتنياهو الاقتراب من سلاح المقاومة".