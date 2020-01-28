نتنياهو: خطة ترامب تتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم خطة عظيمة للسلام المستدام.

وأضاف نتنياهو خلال كلمته في البيت الأبيض، أنه بسبب خطة ترامب للسلام تقدم التوازن الحقيقي وبفضلها سنفتح الباب للمفاوضات مع الفلسطينيين.

وأشار إلى أن خطة ترامب تتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، مبينًا أنه بغض النظر عن قرار الفلسطينيين فإن "إسرائيل" ستبقي على الوضع الراهن للسنوات الـ4 المقبلة.

وشكر نتنياهو، ترامب على اعترافه بضرورة فرض سيادة "إسرائيل" على غور الأردن وأمن استراتيجية الضفة الغربية، وستحظى الخليل ومستوطنات بيت أيل وشيلو بالسيادة الإسرائيلية.

ولفت أن "صفقة القرن" تنص على أن يعترف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، مضيفًا أنها ستسمح للفلسطينيين اقامة دولة مستقلة.

وتابع نتنياهو: "هذا اليوم يذكرني بيوم تاريخي آخر عندما أصبح الرئيس ترومان أول زعيم في العالم يعترف بدولة إسرائيل"

على الصعيد ذاته، ثّمن نتنياهو، حضور الامارات والبحرين وعمان اليوم إشارة مهمة للحاضر والمستقبل

وأردف: "يحدونا الأمل ان ينتهز الفلسطينيون فرصة هذه الخطة وأن تحذو الدول العربية حذوهم لإحلال السلام"

وختم نتنياهو كلمته لترامب: "أنت أعظم صديق حظيت به "إسرائيل" في البيت الأبيض، وصفقة القرن هي "فرصة القرن" وستلتقطها إسرائيل.