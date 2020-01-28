"التجمع الإعلامي" يدعو لأوسع حملة إعلامية رافضة لصفقة القرن

دعا التجمع الإعلامي الفلسطيني، وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، إلى أوسع حملة إعلامية؛ لتسليط الضوء على جريمة العصر المسماة "صفقة القرن".

وأكد التجمع الإعلامي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن صفقة القرن تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، لصالح الكيان "الإسرائيلي" الاستيطاني.

وطالب وسائل الإعلام الفلسطينية كافة، بتوحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني، والتعالي على التباينات السياسية الداخلية، في مواجهة الدعاية "الإسرائيلية"، وما تبثه وسائل الإعلام المشبوهة التي تدور في فلك الإدارة الصهيوأمريكية، بما يساهم في تحشيد الجهود كافة خلف القرار الفلسطيني الموحد الرافض للصفقة المشبوهة.

وكما دعا التجمع الإعلامي جموع الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعاملة في فلسطين، لإعلاء روح المسئولية الوطنية، في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد الوجود الفلسطيني ومستقبله وحاضره.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وسائل الإعلام الفلسطينية في سبيل الدفاع عن حقوق شعبنا، وفضح المخططات التي تحاول النيل من قضيتنا ومقدساتنا.