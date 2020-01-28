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أعلنت الاستنفار الشامل.. فتح لبنان: غدًا يوم غضب شامل ردًا على صفقة القرن

  • فلسطين اليوم - لبنان
  • 18:38 - 28 يناير 2020
يوم غضب في مخيمات لبنان يوم غضب في مخيمات لبنان
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قررت حركة فتح اقليم لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، اعتبار يوم غدٍ الأربعاء يوم غضب شامل في مؤسساتها وأُطرها الحركية كافة ردًا على الاعلان الأمريكي لما يُسمى صفقة القرن.

وأوضحت الحركة في بيان لها، بأنها أعلنت الاستنفار الشامل بحيث يشهد يوم غدٍ الأربعاء مسيرات غضب واعتصامات في جميع المخيمات الفلسطينية بلبنان.

وشددت الحركة في بيانها، على أن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لن ترهب شعبنا الفلسطيني، قائلة: "الصمود في وجه آلة العدوان قدرٌ عشناه واعتدناه منذ عقود بعيدة".

وأكدت فتح وقوفها خلف مواقف رئيس السلطة محمود عباس ضد صفقة القرن الأمريكية، مشيرة إلى أن الرئيس في هذا الظرف الدقيق والخطير يستحق دعمنا ووفاءنا، ليس لشخصه فقط، إنما لتحصين جبهتنا الداخلية بقوة الاتحاد والوحدة".

ودعا البيان الأشقاء العرب لرفض صفقة القرن، وإلى ضرورة التزام القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

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