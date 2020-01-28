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لاستقبال تردد قناة الرياضية السعودية 2020 على نايل وعرب سات

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 18:26 - 28 يناير 2020
لاستقبال تردد قناة الرياضية السعودية 2020 على نايل وعرب سات لاستقبال تردد قناة الرياضية السعودية 2020 على نايل وعرب سات
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يُعد تردد قناة الرياضية السعودية الجديد 2020، من أكثر الترددات بحثًا على محركات البحث في الانترنت، وذلك لجودة مضمونها الإعلامي المتخصص في عرض الكرة المستديرة للمباريات الرياضة السعودية.

وتعرض القناة الرياضية السعودية KSA، بتقنية عالية على ترددها القمر الصناعي نايل وعرب سات، مباريات دوري بلس، فيما تستضيف القناة خبراء ومحليين رياضيين، لشرح تفاصيل أكثر عن المباريات لدوري المحترفين، داخل الاستوديو القناة.

نبذة عن القناة الرياضية السعودية:

 وتأسست القناة بتاريخ 16 رجب 1423هـ، 24 سبتمبر 2002م، وبثت محتواها الجديد 1/3/2018، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، كما انها تهتم بتحفيز فئة الشباب على المنافسات الرياضية والثقافية والعلمية.

تردد القناة الرياضية السعودية الجديد، بتقنية HD:

وتبث القناة الرياضية مباريات الدوري للمحترفين على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات، على النحو التالي:  

القمر الصناعي

التردد

الاستقطاب

معامل الترميز

النايل سات

12284

عمودي

27500

العرب سات

12149

أفقي

27500

 

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