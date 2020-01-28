نتنياهو غدَا في موسكو.. لأمر هام!

أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بيانًا يتعلق بمشروع صفقة القرن الامريكية.

وذكر البيان، ان نتنياهو سيغادر الولايات المتحدة، غدًا الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ليطلع على مستجدات صفقة القرن الامريكية.

وأشار إلى ان رئيس وزراء الاحتلال سيعود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بعودة السجينة "الإسرائيلية" لدى موسكو، نعاما يسسخار، برفقة نتنياهو.

يشار، إلى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن خطته التصفوية مساء اليوم، الساعة السابعة مساءً، وسط رفض واسع للخطة من قبل القيادة الفلسطيني.