شهاب: يجب اجراء مراجعة شاملة للمسار السياسي الفلسطيني الذي اوصلنا لهذه النقطة

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب لإجراء مراجعة شاملة للمسار السياسي الفلسطيني، الذي أوصل القضية الى هذه النقطة.

و قال شهاب في حديث متلفز مساء اليوم الثلاثاء، عشية اعلان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب خطته السياسية في الشرق الأوسط: "ليس أمامنا كفلسطينيين إلا الاعتماد على أنفسنا لمنع هذه المؤامرة الكبيرة لاحتلال أرض فلسطين".

و أكد أنالشعب الفلسطيني لا يقبل بالوجود الصهيوني على ارض فلسطين، مؤكدا على ضرورة اعتماد أسلوب المواجهة أمام هذه المؤامرة

و أضاف: "لدينا رؤية في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني والحركة تقول بوضوح إنه يجب التخلي عن نهج أوسلو وما تبعه".



و تابع شهاب حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى حماية الثوابت الفلسطينية واستمرار مشروع المواجهة مع العدو الإسرائيلي على كل المستويات" .



و أشار الى أن خيار المواجهة هو الذي أفشل الإعلان عن الخطة الأمريكية لفترة طويلة، لافتا الى أن الكيان الصهيوني سيبقى يعيش أزمة وجودية لأنه يدرك أن الفلسطينيين لن يفرطوا بحقهم في أرضهم .



و اوضح شهاب بأن هناك إجماع فلسطيني على رفض هذه الخطة ومواجهتها مهما كلف من ثمن، مؤكدا بأن لشعب الفلسطيني قادر على مواجهة الظروف وإفشال المخطط.