ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

صحيفة أمريكية: "صفقة القرن" تميل بشدة لمصالح "اسرائيل" و ترامب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:11 - 28 يناير 2020
صفقة القرن صفقة القرن
جوال
مشاركة

كشفت صحيفة أمريكية اليوم الثلاثاء  بأن "صفقة القرن" ميل بشدة نحو الموقف الإسرائيلي من القضايا الرئيسية، وتنص على سيادة الاحتلال على القدس المحتلة، بما في ذلك المناطق التي يرى الفلسطينيون أنها عاصمة دولتهم المستقلة في المستقبل.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: " إن الإعلان عن صفقة السلام في خضم المحاكمة البرلمانية له فوائد محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ إن دعمه القوي لاسرائيل سيرضي الإنجيليين وبعض عناصر الجالية اليهودية الأميركية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي الخطة ومعارضيها يرون أن فشلها سيمهد الطريق نحو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، لضم أجزاء من الضفة الغربية؛ ما قد يؤدي إلى نهاية الدبلوماسية.

وينوي الرئيس الامريكي اعلان خطته للتسوية مساء اليوم بحضور كل من رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

الأكثر مشاهدة

متعلقات