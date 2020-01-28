القوى الوطنية والإسلامية بغزة تدعو للمشاركة في مسيرات رفضة لصفقة القرن

دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في المسيرات الحاشدة في مناطق محافظات غزة الخمس، رفضًا لصفقة القرن الامريكية.

وأكدت القوى، في بيان لها، انه لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة الشعبية، مشددًا ان لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير الغاضبة.

وطالبت القوى، من الأهالي التجمع في مناطق انطلاق المسيرات الرافضة للصفقة في محافظات غزة، عند الساعة السابعة مساءً.

ومناطق التمركز، على النحو التالي:

1- محافظة الشمال ( دوار الترانس – معسكر جباليا).

2- محافظة غزة ( ميدان الجندي المجهول).

3- محافظة الوسطى ( دوار النصيرات).

4- محافظة خان يونس ( دوار القلعة).

5- محافظة رفح ( دوار النجمة).