الحية: شعبنا موحد في مواجهة صفقة القرن

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، موقف رئيس السلطة محمود عباس بدعوته الفصائل للاجتماع في رام الله مساء اليوم لبحث مواجهة صفقة القرن، و ذلك خلال مسيرة جماهيرية غاضبة ومناهضة للصفقة نظمها المواطنون الغاضبون في قطاع غزة.

و قال الحية:"نحن اليوم موحدون تحت علمنا الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن، وشعبنا موحد عند الملمّات، وفي وجه الاحتلال كبندقية واحدة وثورة واحدة، و أن هذا المشهد الوحدوي هو أول مسمار في نعش صفقة القرن، ويظن ترامب أنه يمكن في غفلة من التاريخ أن يمرر صفقة تنهي القضية الفلسطينية، وأن يمرر إجراءات يمكن من خلالها شطب حق العودة، أو يلتهم أرضنا".

وتابع: "نقول لإخوتنا في كل الفصائل، نحن في حماس أيدينا ودماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا في مقدمة شعبنا ومعه لإسقاط صفقة القرن، ونثمن دعوة الأخ أبو مازن مساء هذا اليوم لكل الفصائل والفعاليات في الضفة الغربية، نثمن هذه الدعوة، ونقول بكل وضوح: نحن وكل الفصائل مشاركون فيها".

ولفت إلى أنه "آن الأوان لأخينا أبو مازن ليحمل الراية ويوحد شعبنا ونقاتل معه ونواجه الاحتلال معه، فالاحتلال يلعب بالنار وكلما اقترب من القدس وحق العودة وأرضنا اقتربت نهايته".

و طالب الحية الأمتين العربية والإسلامية برفض صفقة القرن.