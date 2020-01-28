​​​​​​​الاحتلال يستنفر في الضفة وينشر كتيبتي "جفعاتي والمظللين" تحسباً لتصعيد قادم

نشر جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك "الاسرائيلي" ظهر اليوم الثلاثاء ، 28/1/2020 عشية الاعلان الامريكي عن صفقة القرن الاحتلال "الإسرائيلي" كتيبتي جفعاتي والمظليين في الضفة المحتلة على خلفية تصريحات الفصائل بتصعيد الاحداث.

جيش الاحتلال وفقا لمصادر "اسرائيلية" قرر لأول مرة نشر كتيبتي جفعاتي والمظليين في الضفة المحتلة على خلفية تصريحات الفصائل الفلسطينية بتصعيد الاحداث رداً على اعلان ترامب.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية ان الجيش و"الشاباك" يحاولان الحفاظ على الوضع هادئا في الضفة حتى لا تثير غضب الفلسطينيين ، وسط استنفار واسع من قبل قواته.

وقالت المصادر أن سيناريو الضم، الذي بدا فجأة ممكنًا، يمكن أن يتسبب في تحول كبير في العلاقة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، "سيؤدي هذا إلى أزمة سياسية وأزمة على الأرض. سيتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل".

وشددت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ صباح اليوم من اجراءاتها في نابلس وفي مناطق واسعة في شمال الضفة الغربية تحسبا لوقوع مواجهات قبيل ساعات من اعلان صفقة القرن من قبل الولايات المتحدة.

كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق مدخل مفرق صرة بالبوابة الحديدية ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج عبر البوابة في حين اقامت حواجز عسكرية طيارة على العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في محيط محافظة نابلس.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي انتشرت على حاجز زعترا جنوب نابلس ونصبت حواجز عسكرية للتفتيش وشرعت باعمال التفتيش والتدقيق على المركبات الداخلة والخارجة من المدينة.