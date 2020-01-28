مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشيلسي بكأس إنجلترا

أسفرت قرعة الدور الخامس، من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مباريات متوازنة للكبار، بينما فتحت الطريق لمواجهات مقبلة من العيار الثقيل.

ووفقا للقرعة، سيحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على شيفيلد وينزداي بالدور الخامس.

وربما يواجه وين روني فريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك في حال فوز ديربي كاونتي، الفريق الجديد لمهاجم إنجلترا السابق، على فريق نورثامبتون تاون، في مباراة إعادة الدور الرابع.

وسيخوض ليفربول، الذي يشارك بتشكيلة من الصف الثاني في هذه البطولة، مباراة إعادة أمام شروزبيري تاون على ملعب أنفيلد، والفائز منهما سيواجه تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

وستكون هناك حتما مواجهة بين طرفين من الدوري الممتاز حيث يستضيف الفائز من مواجهة ساوثهامبتون وتوتنهام، فريق نورويتش سيتي.

بينما سيلتقي ليستر سيتي مع الفائز من كوفنتري سيتي أو برمنغهام سيتي، في حين يواجه شيفيلد يونايتد منافسا من الدرجة الثانية حيث يلعب مع الفائز من مباراة ريدينغ وكارديف سيتي.

وستقام المواجهات في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من مارس/ آذار.

وفي ما يأتي قرعة الدور الخامس:

- شيفيلد وينزداي أمام مانشستر سيتي

- ريدينغ/كارديف سيتي أمام شيفيلد يونايتد

- تشيلسي أمام شروزبيري تاون/ليفربول

- وست بروميتش أمام نيوكاسل/أوكسفورد يونايتد

- ليستر سيتي أمام كوفنتري سيتي/برمنغهام

- نورثامبتون/ديربي أمام مانشستر يونايتد

- ساوثامبتون/توتنهام أمام نوريتش سيتي

- بورتسموث أمام بورنموث/آرسنال.