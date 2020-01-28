القيادي محمد شلح: صفقة القرن لن تمر وشعبنا لن يقدم تنازلات جديدة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح، اليوم الثلاثاء 28/1/2020، أن صفقة القرن حملة صليبية جديدة، لن تمر ولن يكتب لها النجاح.

وأوضح شلح في تصريحٍ صحفي، أن الشعب الفلسطيني قدم آلاف الشهداء وما زال يقدم من أجل فلسطين، وسيظل الشعب يمسك بزمام المبادرة.

وطالب شلح، الرئيس محمود عباس بالخروج من ضيق الاتفاقيات مع الاحتلال، إلى رحابة حضن الشعب الفلسطيني ومقاومته، وعدم التعويل على الشرعية الدولية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا والغرب.

وأضاف: الرئيس أبو مازن أخطأ عندما اعتقد بأن الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب ممكن أن يعطوه شيئا.. ولا زال يراهن على الشرعية الدولية، هذه الشرعية ليست إلا أكذوبة كبيرة لا وجود لها على أرض الواقع".

وأشار شلح إلى أن العرب أيضا خدعوا عباس والسلطة، وأقاموا علاقات تطبيع مع الاحتلال، الذي لن يعطي الفلسطينيين دولة عن طريق المفاوضات.

وأكد القيادي في الجهاد، أن المقاومة ليست غائبة عن المشهد، ووصلت إلى مرحلة متقدمة من الاعداد لهذا العدو، ويترجم هذا الأمر الرعب الذي يسكن مستوطني غلاف غزة بسبب أفعال المقاومة.

وزاد بالقول: العدو لا يفهم الا لغة القوة، ومشاغلة العدو هي قانون بالنسبة لنا مع العدو، ونحن ندرك أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأوضح شلح أن كافة الأراضي الفلسطينية ستشهد مسيرات غاضبة رفضا لصفقة القرن، وأن الفلسطينيين لن يقدموا أي تنازلات جديدة.