البرغوثي: الرد العملي على صفقة القرن يكون بالوحدة وتشكيل قيادة موحدة

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الرد العملي على مؤامرة "صفقة القرن" لا يكون ببيان، وإدانة، أو استنكار، مشيراً إلى ان الرد يجب ان يكون من خلال الوحدة وانهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، تنشغل بإستراتيجية النضال ضد الاحتلال.

وقال البرغوثي: إن الرد يجب أن يكون بناء استراتيجية وطنية موحدة تستند إلى القناعة الجلية بأننا لسنا في مرحلة حل، بل في مرحلة صراع كفاح ونضال، ضد الحركة الصهيونية، مضيفاً "الرد يجب أن يكون بالتركيز على تعزيز الصمود والبقاء الفلسطيني على أرض فلسطين، والمقاومة الشاملة لمنظومة الأبارتهايد والتمييز العنصري".

وشدد البرغوثي على أن ما نعيشه هو هذه لحظة تحول تاريخي، تتطلب رداً بمستوى وخطورة هذا التحول.