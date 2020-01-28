الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء 29/1/2020.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن يوم غدٍ الأربعاء، سيكون مخصصاً للباصات التالية: الحادية عشرة والثانية عشرة، والثالثة عشر حتى الرقم (100) من كشف (2020/2).

وطالبت المسافرين التواجد صباح الغد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، موضحةً أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت المسافرين إلى الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

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