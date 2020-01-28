ماذا فعلن طالبات مدرسة بخانيونس بـ"أجسادهن" رداً على "صفقة القرن"..؟

على أنغام "إني اخترتك ياوطني حباً وطواعية" نقشت طالبات مدرسة خانيونس الثانوية للبنات جنوب قطاع غزة لوحةً وطنيةً جميلةً بأجسادهن، شكلن فيها اسم "فلسطين" خلال الطابور الصباحي، تأكيداً على الهوية الفلسطينية التاريخية ورفضاً لما تسمى "بصفقة القرن".

فحب فلسطين اليوم سيكون سراً وعلانياً، بعد أن تنكر له كل من يشارك ويدعم إعلان صفقة القرن المقررة اليوم الساعة السادسة مساءً، وسيسجل الزمن والتاريخ كل من تواطأ وساهم في هذا الإعلان، وهو ما جسدته طالبات المدرسة من خلال مبادرة "نقطة تحول .. لا لصفقة القرن".

ففي الطابور الصباحي، رفع العلم الفلسطيني عالياً في مدرسة خانيونس الثانوية، وصدحت الأناشيد الوطنية في مشهد وطني مهيب، كان أقل ما يمكن أن تقدمه طالبات مدرسة ثانوية للوطن.

وقد أوضح علاء الدين البطة رئيس بلدية خانيونس، أن تجسيد فلسطين يكون واقعاً وقولاً، حيث رسمت الطالبات فلسطين بأجسادهن كما رسمها الأجداد والآباء بالدم، فهي لوحة فلسطينية وطنية تعبر عن الرفض الفلسطيني لإعلان صفقة القرن.

وقال:"نقف اليوم أمام ذكرى حزينة وهي وعد بلور الجديد ووعد ترامب الجديد، لكن الجيل الفلسطيني الجديد سيتصدى لترامب وسيسقط المؤامرة".

من جهته أشاد مدير تربية وتعليم خانيونس عبد الرحيم الفرا، بهذه اللوحة الفنية الوطنية، لافتاً إلى أن الرسالة التي قدمتها الطالبات هي أن الشعب الفلسطيني باقٍ ومتجذر في أرضه، وهذه الأرض هي للفلسطينيين فقط.

وبين، أن هذه اللوحة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلسطين للفلسطينيين والقدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولا لإعلان صفقة القرن، كما قالها الشعب الفلسطيني سابقاً لوعد بلفور، وأن شعبنا ضد صفقة القرن لأنها لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

من جهتها، أوضحت مديرة مدرسة خانيونس لواحظ معمر، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثوابت الفلسطينية في نفوس الطالبات، وتجسيد كلمة فلسطين والقدس ورفع علم فلسطين، بمشاركة المجتمع المحلي ووجهاء المجتمع.

ووصفت معمر، هذا اليوم الذي يتم الإعلان فيه عن صفقة القرن، بيوم مشؤوم يضاف لسلسة الأيام المشؤومة التي عاشها سابقاً شعبنا.

وقالت:" نؤكد من خلال اللوحة، أن شعبنا قضيته متجذرة في نفوس الصغار قبل الكبار، وكلنا فداء فلسطين، وهذا ما يتعلمنه الطالبات"، مضيفةً أن الشعب الفلسطيني مستعد للتضحية ولن يتنازل ويتخلى ويركع لترامب ونتنياهو و"إسرائيل".

الطالبات أعربن عن سعادتهن من هذه المبادرة، التي جسدن من خلالها لوحة وطنية فنية جميلة تؤكد على الحق الفلسطيني، والثوابت على المواقف الفلسطينية التي لا تتنازل عن شبر من فلسطين.

وقالت إحدى الطالبات: هذه المبادرة هي تعبير بسيط عن تمسكنا بثوابتنا وأننا لن نتنازل عن حقوقنا الشرعية في فلسطين، وسنبقى فيها ندافع عنها بأجسادنا وأرواحنا".

وشددت على ضرورة تنظيم تلك الفعاليات بشكل متواصل لتعزيز الروح الوطنية للطلاب والأطفال ، والتعبير عن التمسك بأرضنا وشعبنا.







