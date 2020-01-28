نتنياهو يسحب طلب منحه الحصانة قبل ساعات من اعلان تفاصيل صفقة القرن

قبل ساعات من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الامريكي ترامب للإعلان عن تفاصيل صفقة القرن، أعلن ورئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 28/1/2020، عن سحب طلبه منحه الحصانة لمواجهة ملفات وتهم الفساد.

ويأتي طلبه قبيل بدء الهيئة العامة للكنيست المداولات بشأن تشكيل لجنة الكنيست لبحث طلب الحصانة.

قال نتنياهو المتواجد حالياً في امريكا على حسابه الشخصي "فيسبوك" من واشنطن قائلا "لن أسمح لخصومي السياسيين التدخل والتشويش على في الخطوة التاريخية التي أقودها-بالإشارة إلى صفقة القرن-".

ويشار الى ان الهيئة العامة للكنيست تناقش ، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة بغية مناقشة طلب نتنياهو لمنحه الحصانة لمواجهة ملفات الفساد ولوائح الاتهام المقدمة ضده، حيث أعلنت "كتلة اليمين" الداعمة لنتنياهو مقاطعة مداولات الكنيست.

وحال تنازل نتنياهو عن طلب الحصانة الذي تقدم به رسميا مطلع الشهر الجاري أو رفضت لجنة الكنيست بعد تشكيلها طلبه فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده على الفور، إلى المحكمة المركزية في القدس.