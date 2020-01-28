من الدول العربية التي قد تحضر الاعلان عن صفقة القرن؟

أكدت القناة الإسرائيلية "13"، فجر اليوم الاثنين ، أن الإدارة الأميركية تدرس توجيه دعوات إلى سفراء جميع الدول العربية الموجودين في واشنطن، وتحديداً سفراء الدول الخليجية، لحضور المؤتمر الذي سيعلن فيه الرئيس دونالد ترامب خطته لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأشار مراسل القناة ال13 ، موفد القناة إلى واشنطن، إلى أن البيت الأبيض يسعى من خلال توجيه الدعوات إلى السفراء العرب، إلى إضفاء مظلة شرعية عربية على إعلان الصفقة، مبرزاً أن الإدارة الأميركية تتواصل مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية بهدف إقناعهم بالحضور إلى واشنطن، مشيراً إلى أن الحرص الأميركي على دعوة وزراء الخارجية العرب يرجع إلى "سعي واشنطن إلى تنظيم لقاءات علنية" بينهم وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على هامش إعلان الخطة.

"أحد المسؤولين العرب قال، دون الكشف عن اسمه، أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن تقوم بعمليات ضم فوري في الضفة الغربية، فإننا سنتجاهل الصفقة".

وأضاف أن "دول الخليج العربي، السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ليس متوقعا أن تعارض الصفقة الأمريكية، بل إنها ستصدر بيانا داعما لها، واعتبارها بداية طيبة".

وقال المراسل الاسرائيلي فإن مسؤولا خليجيا، أكد له أنه رغم الدعم المتوقع من جانب الدول الخليجية، فإنه في حال سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة فورية، فإنهم قد يضطرون لتجاهل الصفقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مساء الاثنين، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (السابعة مساء بتوقيت القدس ).