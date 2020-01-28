كلية الاعلام بجامعة الأقصى تبدأ ببث برنامج اذاعي جديد عبر اذاعة صوت التربية والتعليم

في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين كلية الاعلام والاذاعات المحلية، يبدأ قسم الاذاعة والتلفزيون في الكلية ببث البرنامج الاذاعي الجديد "بصمة" وذلك بالتعاون مع اذاعة صوت التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 30/1/2020 في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

وأكد عميد كلية الاعلام الدكتور أحمد مغاري أن هذا البرنامج هو استكمالًا لسلسلة من البرامج تم تنفيذها مسبقًا بالتعاون مع اذاعة صوت التربية والتعليم، وذلك بهدف دمج الطلبة في سوق العمل وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بالاضافة لربط الشق النظري بالجانب العملي كون كلية الاعلام تعتبر من الكليات النوعية التي تتميز بها جامعة الأقصى عن باقي جامعات الوطن.

يُشار الى أن هذا البرنامج هو الثالث من نوعه بعد تنفيذ برنامجي طاقة نور وضيف من جامعتي.