طالع عناوين الصحافة الإسرائيلية: صفقة القرن مانشيت عريض

رصدت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أبرز العناوين في الصحافة العبرية اليوم الثلاثاء، وركزت الصحف سواء اليمنية أو اليسارية صفحاتها للحديث عن صفقة ترامب، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي ترامب يعلن اليوم عن تفاصيل صفقة القرن الأمريكية الساعة السابعة مساء بحضور نتنياهو وغانتس، بالبيت الأبيض، والكنيست تناقش اليوم طلب حصانة نتنياهو، كانت هي العناوين الأبرز بالمواقع الإخبارية الإسرائيلية، والصحف العبرية اليوم.

عكا/ القناة 13 العبرية:

- ترامب يعلن اليوم عن خطة "صفقة القرن" الساعة السابعة مساء، بحضور نتنياهو وغانتس بالبيت الأبيض.

- رئيس الوزراء نتنياهو يفحص ردة فعل رؤساء مستوطنات الضفة الغربية حول الإعلان عن صفقة القرن.

القناة 12 العبرية:

- الكنيست تعقد جلسة خاصة لمناقشة طلب نتنياهو للحصول على الحصانة البرلمانية، وأحزاب بلوك اليمين تقاطع الجلسة.

- عشية الإعلان عن صفقة القرن، الفلسطينيون في حالة تأهب وتوتر، وأبو مازن يدعو لجلسة طارئة اليوم.

القناة11 العبرية – كان:

- تقارير عربية: صفقة القرن تبقي الأوضاع بالقدس كما هي، والأماكن المقدسة ستكون تحت السيادة الإسرائيلية.

- زعيم حزب كحول لفان، غانتس: ناقشت مع الرئيس ترماب قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بقطاع غزة.

القناة 7 العبرية:

- تقارير أمريكية: صفقة القرن تشمل إقامة دولة فلسطينية، وضم كافة مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية.

- الإعلان عن صفقة القرن اليوم..الرئيس الأمريكي ترامب: دول عربية وافقت على شروط صفقة القرن.

هآرتس:

- للمرة الثانية خلال شهر، محكمة الصلح الإسرائيلية تحكم بطرد عائلات فلسطينية من منازلها ببلدة سلواد شرقي القدس.

- تقارير فلسطينية: قوات الجيش الإسرائيلي شنت فجر اليوم، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

يديعوت أحرونوت:

- المراسل العسكري يوسي يهوشع: حماس تخطط لاستهداف منظومة القبة الحديدية، في أي مواجهة قادمة، لوقف حركتها.

- الرئيس الأمريكي ترامب يكشف اليوم عن صفقة القرن، وسط معارضة الفلسطينيين، ورؤساء مستوطنات الضفة الغربية.

معاريف:

- خطة صفقة القرن الأمريكية: جزء من الأحياء الفلسطينية بالقدس، سيتم نقلها للسيادة الفلسطينية.

- العثور على مجموعتين من البالونات المفخخة، صباح اليوم، بمناطق مفتوحة داخل المجلس الإقليمي "شاعر هنيجيف".

يسرائيل هيوم:

- نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة: الحديث عن اعتراف مستقبلي بدولة فلسطينية لن يكون له أبعاد وتداعيات.

- زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس: سأعمل بعد الانتخابات على تطبيق صفقة القرن بالتعاون مع دول المنطقة.

والا العبري:

- الجيش الإسرائيلي يجري اليوم تدريبات عسكرية في محيط مستوطنة ياجور بمنطقة الكرمل، تستمر حتى ساعات المساء.

- سكان مستوطنات غلاف غزة، يشعرون أن الحكومة الإسرائيلية تخلت عنهم، وتركتهم لوحدهم أمام حركة حماس.