فيروس كورونا: 106 حالات وفاة و4515 إصابة في الصين

كشفت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء 28/1/2020، عن حصيلة الإصابات المؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (2019 - إن.سي.أو.في).

وأعلنت اللجنة الوطني للصحة، أنه حتى نهاية يوم الاثنين، تم تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، في 30 منطقة على مستوى المقاطعات، بينما توفي ما إجماليه 106 أشخاص جراء المرض.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن 976 مريضا لا يزالون في حالة حرجة، بينما هناك 6973 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس وذلك حتى نهاية يوم الاثنين، وغادر المستشفى 60 شخصاً بعد تعافيهم.

وفي يوم الاثنين تم تسجيل 1771 حالة إصابة مؤكدة جديدة و2077 حالة جديدة يشتبه بإصابتها و26 حالة وفاة، و24 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في بكين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هاينان.

وفي ذات اليوم أيضا تدهورت حالة 515 مريضا، بينما غادر 9 أشخاص المستشفى بعد تعافيهم.

وذكرت اللجنة أن ما إجماليه 47933 شخصا من المخالطين عن قرب للمرضى تجري متابعة حالتهم، مضيفة أن بينهم 914 خرجوا من دائرة الملاحظة الطبية يوم الاثنين، بينما لا يزال هناك 44132 قيد الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم الاثنين كانت هناك ثماني حالات إصابة مؤكدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسبع حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وخمس حالات في تايوان.