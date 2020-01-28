"كورونا" يتسلل خارج الصين.. تعرف على ضحايه الجدد!

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

واصيب رجلٌ في منطقة شتارنبرغ بفيروس كورونا الجديد، وتم وضع المصاب تحت مراقبة الأطباء، وفقاً للصحة الألمانية.

كما وسجلت أوكرانيا إصابة شخص في فيروس كورونا، إذ أعلن مخبر مدينة كييف للتحاليل الطبية عبر موقع فيسبوك أنه تم اكتشاف إصابة شخص بفيروس كورونا.

وأعلن الأسبوع الماضي عن 3 مرضى يشتبه بأنهم مصابون بفيروس كورونا في أوكرانيا.

يشار إلى أنَّ 106 صينياً توفوا مصابين و106 أشخاص واصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين.

ويشار إلى أن الفيروس كان قد تسلل خارج الصين.