تعرف على أسطول سيارات النجم محمد صلاح

اشترى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الانجليزي سيارات بأكثر من مليون دولار أمريكي

ووفقًا لصحيفة "ذي صن" البريطانية فإن أخر سيارة اشتراها النجم محمد صلاح هي بنتلي كونتنينتال جي تي، بنحو 210 آلاف دولار.

يُشار إلى أن أول سيارة اشتراها النجم محمد صلاح بعد تعاقده مع ليفربول عام 2017 كانت أودي كيو7 وبلغ سعرها 70 ألف دولار.

وذكرت الصحيفة بان صلاح يعشق قيادة السيارات الفارهة، منذ قدومه إلى الريدز في صيف 2017 من نادي روما الإيطالي.

وتابعت في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”يبدو محمد صلاح شخص متواضع للغاية وشديد الهدوء على صعيد حياته الشخصية،

واستعرضت الصحيفة أسطول سيارات محمد صلاح وذوقه الرفيع في انتقاء سياراته الشخصية التي اشتراها منذ احترافه في ليفربول..





