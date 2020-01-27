ترامب ونتنياهو يناقشان صفقة القرن والملف الإيراني باستفاضة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين محادثات في واشنطن، تركزت على الملف الإيراني، ووصف مكتب نتنياهو اللقاء بالممتاز.

ونقل مكتب نتنياهو عن مصادر في الوفد المرافق له في واشنطن، فإن ترامب ونتنياهو تحدثا عن ما تسمى صفقة القرن التي ستطرح غدا الثلاثاء؛ مستدركاً "أن معظم اللقاء خصص لمناقشة الملف الإيراني.

ووفقاً لمكتب نتنياهو، فإن نتنياهو وترامب أكدا عن ضرورة التصدي "للعدوان الإيراني" وعن الجهود الإيرانية لامتلاك النووي وعن ضرورة مواصلة الضغوط التي تمارس على إيران على جميع الجبهات". على حد تعبيرهم.

وأضاف المكتب أن نتنياهو وترامب تحدثا أيضا عن المحكمة الجنائية الدولية وعن "الحاجة لمكافحة محاولتها اتهام "إسرائيل" ودول ديمقراطية أخرى بارتكاب جرائم حرب".