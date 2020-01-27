السيد نصرالله يلتقي كريمة الشهيد قاسم سليماني

التقى السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني اليوم الاثنين، بزينب سليماني كريمة الشهيد الجنرال قاسم سليماني.

وقد تحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال اللقاء بزينب عن بطولات وتضحيات زوجها الشهيد قاسم سليماني، مؤكدًا أن حياة الجنرال سليماني تم ختامها بأجمل عاقبة ألا وهي الشهادة في سبيل الله.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية أقدمت فجر يوم الجمعة بتاريخ (3 كانون الثاني/يناير 2020) على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

ووقعت عملية الاغتيال بغارة جوية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، في خرق فاضح للقوانين الدولية.