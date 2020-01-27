مصر وامريكا تناقشان التعاون العسكري بينهما

ناقش الجيشان المصري والأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، خلال لقاء جمع كلاً من وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي.

وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن اللقاء بين الفريقين تناول الجهود الإقليمية والدولية وجهود الجيش المصري الرامية للقضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة العربية. كما تم مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأكد وزير الدفاع المصري أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري مع القوات الأمريكية، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.