مقتل 83 من المخابرات الأمريكية في تحطم طائرة بأفغانستان

قتل 83 أمريكياً على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي جراء سقوطها في أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان في أفغانستان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأمريكية. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث أن الطائرة تحمل على متنها ضابط كبار في وكالة "المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وقد سقطت في ولاية غزني وسط البلاد وتحطمت بشكل كامل.

في ذات السياق، أكد الجيش الأمريكي تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة بأفغانستان، لكنه قال إنه لا "توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو" رغم مزاعم حركة طالبان بأن مسلحيها أسقطوا الطائرة.

وقال الكولونيل سوني ليجيت وهو متحدث عسكري أمريكي على تويتر إن "مزاعم طالبان" عن إسقاط الطائرة كاذبة.