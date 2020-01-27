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شملت 300 خطأ بينها مصطلح الهيكل بدل الاقصى

كارثة .. السعودية تنشر نسخة قران بالعبرية محرفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:01 - 27 يناير 2020
قران كريم نسخة عبرية قران كريم نسخة عبرية
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شكل نشر مجمع الملك فهد بالسعودية نسخة من القران الكريم باللغة العبرية، بما فيها من أخطاء تصل إلى 300 خطأ، وتغيير في المصطلحات كاعتماد "الهيكل" بدل "المسجد" الأقصى في سورة الإسراء غضب النشطاء والمختصين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نددوا بهذه الخطوة من مجمع الملك فهد بالسعودية. ونشر المجمع النسخة معتمدة على موقعه الالكتروني.

وأكد بعض النشطاء أنه يجب على المسلمين في كل الدول الإسلامية المطالبة بتدويل الحرمين، لإنقاذ المقدسات الإسلامية من التطبيع الذي تسعى إليه المملكة بكل قوتها.

وتساءل النشطاء ما الدافع وراء ترجمة نسخة من القرآن الكريم محرفة تتماشى مع الروايات الإسرائيلية بما فيها من أخطاء تتنافى مع صحيح القرآن.

وتشهد السعودية منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد (الحاكم الفعلي للسعودية)، بعد ان تخلص من أقربائه ورجال الأعمال، انحداراً في التحول والانفتاح غير المبرر على الغرب لإرضاء الرئيس دونالد ترامب، والكيان الإسرائيلي للمحافظة على عرش آل سعود، كما يصف الواقع محللون سياسيون.

ومنذ تولي محمد بن سلمان الحكم، عقد صفقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيمة 500 مليار دولار أمريكي، وعقد قمة بحضور ترامب في الرياض، تم التطاول فيها على المقاومة الفلسطينية ووصفوهم بالإرهاب، ولم يجرؤ بن سلمان وغيره من المجتمعين بالقمة آنذاك، على ذكر حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ويظن النظام السعودي، أن التقرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل الحماية لنظامه، وتحويل العداء للامة العربية والإسلامية الى ايران.

 

 

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