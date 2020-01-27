كارثة .. السعودية تنشر نسخة قران بالعبرية محرفة

شكل نشر مجمع الملك فهد بالسعودية نسخة من القران الكريم باللغة العبرية، بما فيها من أخطاء تصل إلى 300 خطأ، وتغيير في المصطلحات كاعتماد "الهيكل" بدل "المسجد" الأقصى في سورة الإسراء غضب النشطاء والمختصين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نددوا بهذه الخطوة من مجمع الملك فهد بالسعودية. ونشر المجمع النسخة معتمدة على موقعه الالكتروني.

وأكد بعض النشطاء أنه يجب على المسلمين في كل الدول الإسلامية المطالبة بتدويل الحرمين، لإنقاذ المقدسات الإسلامية من التطبيع الذي تسعى إليه المملكة بكل قوتها.

وتساءل النشطاء ما الدافع وراء ترجمة نسخة من القرآن الكريم محرفة تتماشى مع الروايات الإسرائيلية بما فيها من أخطاء تتنافى مع صحيح القرآن.

وتشهد السعودية منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد (الحاكم الفعلي للسعودية)، بعد ان تخلص من أقربائه ورجال الأعمال، انحداراً في التحول والانفتاح غير المبرر على الغرب لإرضاء الرئيس دونالد ترامب، والكيان الإسرائيلي للمحافظة على عرش آل سعود، كما يصف الواقع محللون سياسيون.

ومنذ تولي محمد بن سلمان الحكم، عقد صفقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيمة 500 مليار دولار أمريكي، وعقد قمة بحضور ترامب في الرياض، تم التطاول فيها على المقاومة الفلسطينية ووصفوهم بالإرهاب، ولم يجرؤ بن سلمان وغيره من المجتمعين بالقمة آنذاك، على ذكر حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ويظن النظام السعودي، أن التقرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل الحماية لنظامه، وتحويل العداء للامة العربية والإسلامية الى ايران.

كارثة !! نسخة القرآن المترجمة إلى اللغة العبرية، والتي دققها ووافق عليها مجمع #الملك_فهد بالمدينة المنورة، فيها أكثر من 300 خطأ، أغلبها أخطاء بالعقيدة، وأيضا إدخال "الإسرائيليات" المحرفة. من بينها استبدال اسم المسجد الأقصى بـ"الهيكل الإسرائيلي".. وغيرها !!pic.twitter.com/GJzldyolsn — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 26, 2020

مجمع #الملك_فهد لطباعة القرآن يعتمد ترجمة نسخة عبرية محرّفة تحتوي على مالا يقل عن٣٠٠خطأ وابرزها وصف #المسجد_الأقصى بالهيكل، كذلك عدم ذكرها للنبي محمد صلَ الله عليه وسلم، وزعمها ان النبي ابراهيم عليه السلام قدم ابنه إسحاق للذبح ولم يقدم إسماعيل عليهم السلامhttps://t.co/mFLYrEyND3 — ناصر آل سعد القحطاني Nassir AL-Qahtani (@Alq_naser) January 26, 2020