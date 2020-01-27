روسيا تقرر الافراج عن المعتقلة الإسرائيلية

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية مساء اليوم الاثنين، بأن لجنة العفو وافقت على طلب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الإسرائيلية نعمة يساكر التي كانت معتقلة في سجون روسيا.

وأوضحت وكالة إنترفاكس بأن اللجنة نقلت ملف المعتقلة الإسرائيلية إلى الرئيس فلاديمير بوتن للمصادقة النهائية.

يُشار إلى الإسرائيلية نعمة يساكر تحمل الجنسية الأمريكية واعتقلت في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، وحكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف في تشرين الأول/ أكتوبر.

وكانت "إسرائيل" طالبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الاخيرة إلى القدس المحتلة بالإفراج عن المعتقلة نعمة يساكر.