ترامب: "صفقة القرن" تعلن غداً الثلاثاء

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سينشر خطته في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غدا الثلاثاء.

وقال ترامب، خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش)، معتبرا أن هذه المبادرة "منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع".

و وفقاً لترامب، فإن الخطة ستعجب كلا من نتنياهو ومنافسه، زعيم تحالف "أزرق-أبيض" المعارض، بيني غانتس، الذي سيلتقيه أيضا في البيت الأبيض الاثنين، كما أنها ستعجب الفلسطينيين لأنها "جيدة بالنسبة لهم" وتصب في مصلحتهم، بحسب قوله.

من جانبه، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال أن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط قد تكون "فرصة القرن".