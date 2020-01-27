لاستقبال تردد قناة الحرة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تعد قناة الحرة، من أفضل القنوات الإخبارية على المستوى العالمي في أداء مضمونها الإعلامي، ولهذا السبب يبحث الأشخاص عن تردد قناة الحرة الجديد 2020 على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات.

وتقدم قناة الحرة، محتوى إخباري هادف يميزها بالسرعة في تناول الاحداث، وتحليل القضايا الساخنة وذات المضامين السياسية المتشبعة، عبر استضافة محليين وخبراء في المجلات المتنوعة.

وانطلقت القناة في أول بث لها، عام 2004، وأساسها "نورمان جويل باتيز"، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وهم موجهة لمنطقة الشرق الأوسط الناطقة باللغة العربية.

وتبث قناة الحرة، مضمونها الاعلامي على موقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، ويتيويوب).

تردد قناة الحرة HD على القمر الصناعي نايل وعرب سات :

وعرضت قناة الحرة ترددها الجديد، لمشاهدة شاشتها في عبر الأقمار الصناعية، على النحو التالي: