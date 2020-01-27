هنية يؤكد رفضه قرار الاحتلال بمنع الشيخ صبري عكرمة الدخول للمسجد الأقصى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، رفضه قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بمنع الشيخ عكرمة صبري من الدخول للمسجد الأقصى المبارك.

وجاء ذلك، أثناء مهاتفة هنية، الشيخ صبري، إذ عبر عن تضامنه معه، معتبرًا القرار انتهاك جديد بحق المسجد المبارك، وحرية العبادة وحقوق الفلسطينيين.

واوضح، ان منع الاحتلال للشيخ عكرمة للدخول للأقصى، يندرج في محاولة العدو منع أي ثورة أو غضب لشعبنا في المدينة المقدسة، بهدف تفريغ المدينة من سكانها وأهلها ومحاولة تهويدها، مشددًا على ان مخططات الاحتلال لن تمر.

وكان الاحتلال قد اقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري، صباح اليوم السبت الماضي، وسلمته قرارًا بإبعاده عن المسجد والقدس، لمدة شهور.