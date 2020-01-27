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"إسرائيل": الاشتباه إصابة سائح بفيروس كورونا الجديد  

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 17:50 - 27 يناير 2020
الاشتباه بإصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل" الاشتباه بإصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل"
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أكد موقع القناة 7 العبرية، اليوم الاثنين، ان ما تسمى وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اجرت فحوصات طبية لسائح صيني بشبهة الإصابة بوباء كورونا الجديد.

وذكرت القناة، ان مركز "شعاري" الطبي الواقع في مدينة القدس المحتلة، فحص مواطن صيبي في العشرينات من عمره، بعد ان اشتكى من الحمى قبل أيام عدة.

وأشارت، إلى ان نتائج الفحص لم تؤكد تعرض المريض بالإصابة بفيروس كورونا المتفشي.

وكانت الجمهورية الصينية، قد أعلنت الاسبوع الجاري، عن وفاة 80  شخصًا بسبب فيروس كورونا المتفشي بمقاطعات الصين خاصة ووهاي، فيما أكدت السلطات باختراع لقاح مضاد للفيروس.

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