"إسرائيل": الاشتباه إصابة سائح بفيروس كورونا الجديد  

أكد موقع القناة 7 العبرية، اليوم الاثنين، ان ما تسمى وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اجرت فحوصات طبية لسائح صيني بشبهة الإصابة بوباء كورونا الجديد.

وذكرت القناة، ان مركز "شعاري" الطبي الواقع في مدينة القدس المحتلة، فحص مواطن صيبي في العشرينات من عمره، بعد ان اشتكى من الحمى قبل أيام عدة.

وأشارت، إلى ان نتائج الفحص لم تؤكد تعرض المريض بالإصابة بفيروس كورونا المتفشي.

وكانت الجمهورية الصينية، قد أعلنت الاسبوع الجاري، عن وفاة 80 شخصًا بسبب فيروس كورونا المتفشي بمقاطعات الصين خاصة ووهاي، فيما أكدت السلطات باختراع لقاح مضاد للفيروس.