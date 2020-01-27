القوى الوطنية والإسلامية تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرة ضد ضفقة القرن

تدعت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، اليوم الاثنين، جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية الكبرى بعنوان "لن تمر صفقة القرن".

وأشارت القوى، في بيان لها، إلى ان المسيرة ستنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 28 يناير 2019، وإذ يبدأ الجماهير بالتجمع من الساعة 12.30 ظهرًا على مفترق الصناعة وسط مدينة غزة، وتنطلق المسيرة الساعة الواحدة والربع بعد الظهر باتجاه مفترق أنصار بمدينة غزة.

وأكدت على ان حضوركم واجب وطني وتأكيد على الحق الكامل في فلسطين

يشار إلى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن انه بصدد الإعلان عن خطة صفقة القرن، خلال الساعات المقبلة، الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، فيما حذرت القيادة الفلسطينية من الخطة، وتداعيتها على المنطقة والقدس.