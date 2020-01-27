"داعش" يعلن بدء مرحلة جديدة تستهدف "اسرائيل"

أعلن المتحدث باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ابو حمزة القرشي عن بدء "مرحلة جديدة" تستهدف "إسرائيل".

وقال القرشي في وذلك في تسجيل صوتي، وتناقلته اليوم الإثنين حسابات "جهادية" على تطبيق تلغرام. ومدته أكثر من 37 دقيقة، إن زعيم التنظيم الجديد، أبا إبراهيم الهاشمي القرشي، "عزم... على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين".

وأضاف أنه "لا زالت عيون أجناد الخلافة في كل مكان على بيت المقدس"، متعهدًا بهجمات كبيرة "في قادم الأيام". ودعا التنظيم إلى إفشال "صفقة القرن".

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن التنظيم تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي ليخلف زعيمه السابق أبو بكر البغدادي، الذي قتل في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب في شمال غربي سورية.