هيئة مسيرات العودة تعلن برنامجها لمقاومة "صفقة القرن"

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة رفضها الجامع والقاطع لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الأرعن "دونالد ترامب"

و أكدت الهيئة خلال اجتماع لها في مقر حركة فتح بمدينة غزة اليوم الاثنين على أن مواجهة هذه الصفقة الملعونة لا يمكن أن يكون أمراً ممكناً من دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز ودعم مقاومتنا الباسلة، وتفعيل كافة الأشكال النضالية والكفاحية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم.

و دعت الهيئة للمشاركة الحاشدة والواسعة في كافة الفعاليات والمسيرات الوطنية والشعبية الغاضبة، الرافضة لصفقة القرن عند لحظة إعلانها في واشنطن، ابتداءً من يومي الثلاثاء والأربعاء