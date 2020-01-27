ارتفاع عدد قتلى "كورونا" الى 80 و السلطات تشدد القيود على التنقل

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الوفيّات جرّاء فيروس "كورونا" في الصين إلى 80 ضحية، و ذلك بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي وسط البلاد، .

و شددت الصّين القيود على التنقّل، سعياً منها إلى كبح انتشار فيروس "كورونا" الذي خلّف 80 وفاة. في حين ارتفع العدد الإجماليّ للإصابات المؤكّدة إلى 2744 في كلّ أنحاء الصّين، استناداً إلى إحصاءات الحكومة المركزيّة.

وعزلت الصّين مقاطعة هوبي التي يتفشّى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر على عشرات ملايين السكّان.

وأعلن مسؤولون كبار في القطاع الصحّي الصيني الأحد أنّ "قدرة تفشّي الفيروس تعزّزت" حتى وإن لم يَبدُ "بشدّة السارس" وهو نوع آخر من فيروس كورونا أودى بحياة المئات مطلع الألفيّة الثالثة.

وأقرّ الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء يوم السبت بأنّ الوضع "خطِر"، محذّراً من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في كانون الأوّل/ديسمبر في ووهان بوَسط البلاد.

هذا و تستعد فرنسا والولايات المتّحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحّي.