انطلاق الامتحان التطبيقي الشامل "النظري" في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

انطلقت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وقائع الامتحان النظري التطبيقي الشامل لخريجي عشرين مؤسسة أكاديمية على مستوى قطاع غزة، وذلك باعتبارها كبرى مؤسسات التعليم الجامعي التقني والمهني في فلسطين وامتلاكها لمجموعة كبيرة من مختبرات الحاسوب المتطورة والمجهزة بمختلف اللوازم العلمية والتدريبية.

وخلال جولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات، أكد الدكتور هشام غراب مساعد نائب الرئيس للشئون الأكاديمية أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحرص دوما على خدمة مختلف فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وتهتم بتعزيز التعاون المشترك والبناء مع وزارة التربية والتعليم العالي وإنجاح أنشطتها المختلفة، مثل استضافة الامتحان التطبيقي لمقرر التكنولوجيا لطلبة الثانوية العامة، واستضافة العديد من المؤتمرات العلمية والمعارض والفعاليات الخاصة بالوزارة.

من ناحيته ثمن الدكتور أيمن اليازوري الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي الجهود التي تبذلها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لخدمة المجتمع الفلسطيني ولتعاونها الدائم مع وزارة التربية والتعليم العالي، مشيدا بالأجواء التي يجري خلالها تنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل النظري، والتي اتسمت بالهدوء والانضباط، مؤكدا على أهمية هذا الامتحان باعتباره جواز مرور خريجي الدبلوم المتوسط نحو إكمال دراسة البكالوريوس باعتباره من الشروط الرئيسية لإكمال تعليمهم الجامعي في هذه الدرجة.

من جانب آخر أفاد المهندس حسن نصر الله رئيس لجنة الامتحانات أن الكلية تستضيف 1120 طالب وطالبة من عشرين مؤسسة أكاديمية على مستوى قطاع غزة في الامتحان النظري، إضافة إلى 533 من الطلبة خلال أيام الامتحان العملي الثلاثة والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 28 يناير وتتواصل حتى 30 يناير 2020م.

وكانت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية قد هيأت كافة مرافقها التي تستضيف الامتحان التطبيقي الشامل العملي والتي تضمنت مختبرات الحاسوب والمختبرات التخصصية للتمريض ومشاغل الخياطة والتطريز والمراسم الهندسية وعدد من القاعات الأخرى.