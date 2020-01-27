الصحة: قطاع غزة خالٍ من "كورونا"

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة، د. مجدي ضهير أن القطاع خالٍ من فيروس "كورونا".

و قال ضهير في تصريح صحفي له ظهر اليوم الاثنين بأن أعراض هذا المرض يشبه في اعراضه أعراض الانفلونزا، و هي ارتفاع درجة الحرارة و التهاب في الانف و السعال و صعوبة في التنفس و آلام حادة في الحنجرة و فشل في وظائف بعض أعضاء الجسم كالكبد، ثم الجهاز التنفسي و الذي يؤدي الى الوفاة.

و نصح د. ضهير بالاهتمام بالنظافة الشخصية للوقاية من هذا الفيروس، و غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء و الصابون، و عدم الاحتكاك المباشر بالاشخاص الذين يعانون من أمراض الالتهاب الرئوي، و الابتعاد عن اماكن الازدحام، و تجميع المواطنين العائدين من الصين الذين تظهر عليهم أعراض الانفلونزا او الالتهاب الرئوي،في مكان واحد من أجل الفحص و المعاينة.

و أشار الى أن الصحة العالمية حتى الآن لم تعلن عن المرض بأنه وباء عالمي، و لم تحظر السفر الى الصين كما أنها لم تعلن حالة الطوارئ، لافتاً الى أنه لا يوجد خشية من وصول خطر هذا المرض الى الأراضي الفلسطينية.

و بين أن وزارة الصحة بغزة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية لمواكبة أي مستجدات، أو معلومات تتعلق بالمرض، و هي بصدد اصدار خطة واضحة و بروتوكولات ستوزعها على جميع المراكز الصحية، للتوعية بهذا المرض، و كيفية التعامل مع الحالات و طريقة التعامل معها و عزلها.

كما لفت الى ان الوزارة تجري تنسيقات مع وزارة الداخلية لحصر القادمين من الصين سواء عبر معبر رفح أو معبر ايرز، ليتم متابعة حالتهم طوال فترة حضانة المرض التي تتراوح بين 2 الى 14 يوم.

و دعا ضهير المواطنين لعدم الخوف و الهلع، مشيراً الى أنه لم تسجل حتى الآن اي حالات في الأراضي الفلسطينية.