عام 2019: الاحتلال يعدم طالبين ويعتقل 161 آخرين

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين 27/1/2020، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أعدمت طالبين فما اعتقلت 161 آخرين خلال اعتداءات متواصلة على الطلاب وقطاع التعليم خلال العام الماضي.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تقريراً وثقت فيه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الطلاب وقطاع التعليم خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير لها، إن قوات الاحتلال قتلت طالبين، واعتقلت 161 طالبا وطالبة و17 معلما وموظفا إداريا، وجرح 175 طالبًا وطالبة و(120) معلما وموظفا إداريا".

وأضافت الوزارة أن "الاحتلال هدم مدرستين، وسلم إخطارات هدم ووقف أعمال بناء ومصادرة وإغلاق لعدد آخر من المدارس".

وأوضحت أن "مجموع الحصص الدراسية الضائعة على الطلبة بفعل انتهاكات الاحتلال بلغت نحو 3072 حصة".

وحذرت من "التحريض الإسرائيلي على المناهج الوطنية، ومحاولات السيرة بالقوة على التعليم في القدس وتهويده".

وشددت الوزارة على أن "ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق التعليم، يشكل تحديا حقيقيا أمام تحقيق فلسطين للأهداف المعلنة دولياً، والالتزام بالمواثيق الدولية، للعمل على تطوير كافة مركبات التعليم ومراحله".