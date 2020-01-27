اشتية : لم يتم تشخيص أي حالة مصابة بفايروس كورونا والحكومة رفعت درجة التأهب

جدد الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس وزراء حكومة رام الله رفضه لما يسمى "بصفقة القرن" ، معتبراً ان الخطة لتصفية القضية الفلسطينية ونريد من المجتمع الدولي الأ يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الـ40 ، انه لم يتم تشخيص أي حالة مصابة بفايروس كورونا، والحكومة رفعت درجة التأهب .

واعتبر ان مؤتمر دافوس، فتحت آفاق التعاون الدولي في عدة مجالات، وذلك من خلال المشاركة الفلسطينية الفاعلة.

وقدم تعازيه لعائلة الطفل قيس أبو رميلة، الذي توفي بظروف صعبة في القدس أمس الأول.