صفقة_القرن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للخذلان العربي

تصدر ترند #صفقة_القرن اليوم الاثنين 27/1/2020 صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، حيث من المنتظر أن يكشف تفاصيل خطة "صفقة القرن في الشرق الأوسط .

التعليقات التي سطرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت رفضاً لصفقة القرن والتي اعتبرها البعض منهم مزيداً من التآمر والظلم ضد الشعب الفلسطيني ، وسط اصرارهم على عدم تمرير الصفقة بكافة السبل، وغضب عارم من الدول العربية التي تواصل خذلانها بشأن القضية الفلسطينية.

"صفقة القرن" التي كُشف عن جزء من تفاصيلها ، سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء في البيت الأبيض ، حيث ستشمل ضم "إسرائيل" (30-40 %) من المناطق (ج) في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن سيطرة الفلسطينيين على (40)% فقط من مناطق (أ، ب).

وسيمهل ترامب الفلسطينيين (4- 6) أشهر للموافقة على ما تسمى "صفقة القرن"، وسيتم السماح لـ"إسرائيل" بفرض سيادتها على المستوطنات والمناطق (ج).

بالإضافة الى السماح لهم بالإعلان عن إقامة دولة فلسطينية، محدودة بدون جيش في حال موافقة الفلسطينيين على الصفقة، ولا يوجد لها سيطرة على الجو أو الحدود، ويمنع عليها عقد تحالفات مع الدول.

Nidaa Majali قالت على حسابها على توتير ان الصفدي اعلن : #صفقة_القرن لم تعرض علينا..وسنتعامل معها وقت صدورها .

وتابعت اتفاقية غاز ما عرضوها عليكوا ...ومش قادرين توقفوها... بدكوا توقفوا # صفقة_القرن

المهم ب١٨ / ٣ / ٢٠١٩ بتوقيت عمان والقدس عاصمة فلسطين الأبدية ..

قامت قيامة المجلس لأن أحد النواب تجرأ وقال (سلملي عالوصاية)

ومن جانبه قال "وليد عليمات" #صفقة_القرن هي كل ما يجري حولنا من المحيط إلى الخليج والعالم من بدايات القرن الماضي إلى اليوم.. هي التجويع والتطويع والتركيع و التطبيع

-هي كل الخيانات والتبعيات والهيمنات و الاتفاقيات والمعاهدات

-هي إعدادالبيئة داخل فلسطين وحولها لضمان دوام الكيان الصهيوني

-يعني صفقة القرن مش كبسة زر

ومن جانبه اعتبر "صقر الجنوب " للأسف الشديد ... لم تعد القضية مجرد خذلان و صمت عربي لفلسطين فحسب ، بل تجاوزه بعض الأنظمة الوظيفة الى التآمر و التقارب مع دولة الإحتلال سراً ثم علنا !! "والله مخرج ما كنتم تكتمون "

#صفقة_القرن #سعوديون_ضد_التطبيع





#صفقة_القرن #صفقة_عقارية ... مبالغة في الانكار والفجور والبغي والطغيان! غرور وجشع حكام "الكيان الصهيوني" تقودهم الشهوة السادية لايذاء الشعب الفلسطيني.



الوعد الحق:

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ ...... pic.twitter.com/lAGkYOIgk7 — ™تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) January 27, 2020

#الأردن



الصفدي : #صفقة_القرن لم تعرض علينا..وسنتعامل معها وقت صدورها



إتفاقية غاز ما عرضوها عليكوا ...ومش قادرين توقفوها... بدكوا توقفوا #صفقة_القرن



المهم ب١٨ / ٣ / ٢٠١٩ بتوقيت عمان والقدس عاصمة فلسطين الأبدية ..



قامت قيامة المجلس لأن أحد النواب تجرأ وقال (سلملي عالوصاية) pic.twitter.com/IGHgOrJkyn — Nidaa Majali (@NidaaMajali) January 26, 2020

سيتم تفريغ اراضي #تبوك و #الحويطات

وسيتم تهجير أهالي المدينة المنورة ومكة المكرمة

حتى يعود اليهود الى يثرب ضمن بنود #صفقة_القرن

وعلى الشعب الرثــع بالــرز حتى إشعار آخر

و الرقص على #عاش_سلمان#ازاله_شرايع_النخل_بمكه #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/uhr54ZAjCw — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) January 27, 2020

#صفقه_القرن

اللهم انا نعوذ بك من قهر الرجال أما والله ان الشعوب ألعربيه قد غلبها الأمريكان واليهود نسال الله ان ينتقم لوجع قلوبنا فوالله ان العرب كغثاء السيل.. ولن تقوم لنا قائمه ترامب يقرر مصير أمه وهو في قاره أخرى وعجباً والله

فلنبكي على أنفسنا قبل ان نبكي على قبلتنا pic.twitter.com/D3eknUUepc — حــمزهـ الــقضـااهـ (@hamzahhhq) January 26, 2020

س: هل أنت قلق من اعلان #صفقه_القرن؟

لا.. لأن كل ما يملكه الفلسطينيون هو (التوقيع)، وهم لن يوقعوا.

ولأن قضية فلسطين لا تخصّ الفلسطينيين وحدهم.

ولأن الاعلان غرضه انتخابي لترامب والنتن.

ولأن الاعلان لا يبعد الخطر الوجودي عن الكيان الصهيوني، بل يقربه، ويؤكد ان لا حل الا بزواله نائيا! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) January 27, 2020

#صفقة_القرن هي كل ما يجري حولنا من المحيط إلى الخليج والعالم من بدايات القرن الماضي إلى اليوم

هي التجويع والتطويع والتركيع و التطبيع

هي كل الخيانات والتبعيات والهيمنات و الاتفاقيات والمعاهدات

هي إعدادالبيئةداخل فلسطين وحولها لضمان دوام الكيان

الصهيوني

يعني صفقة القرن مش كبسة زر — وليد عليمات (@WaleedOlimat1) January 27, 2020

للأسف الشديد ...

لم تعد القضية مجرد خذلان و صمت عربي لفلسطين فحسب ، بل تجاوزه بعض الأنظمة الوظيفة الى التآمر و التقارب مع دولة الإحتلال سراً ثم علنا !!

"والله مخرج ما كنتم تكتمون "#صفقة_القرن #سعوديون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/icBpMMgVrU — صقر الجنوب (@almalkybn) January 26, 2020