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# صفقة_القرن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للخذلان العربي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:15 - 27 يناير 2020
صفقة القرن.JPG صفقة القرن.JPG
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تصدر ترند #صفقة_القرن اليوم الاثنين 27/1/2020  صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، حيث من المنتظر أن يكشف تفاصيل خطة "صفقة القرن  في الشرق الأوسط .

التعليقات التي سطرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت رفضاً لصفقة القرن والتي اعتبرها  البعض منهم مزيداً من التآمر والظلم ضد الشعب الفلسطيني ، وسط اصرارهم  على عدم تمرير الصفقة بكافة السبل، وغضب عارم من الدول العربية التي تواصل خذلانها بشأن القضية الفلسطينية.

"صفقة القرن" التي كُشف عن جزء من تفاصيلها ، سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء في البيت الأبيض ، حيث ستشمل ضم "إسرائيل" (30-40 %) من المناطق (ج) في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن سيطرة الفلسطينيين على (40)% فقط من مناطق (أ، ب).

وسيمهل ترامب الفلسطينيين (4- 6) أشهر للموافقة على ما تسمى "صفقة القرن"، وسيتم السماح لـ"إسرائيل" بفرض سيادتها على المستوطنات والمناطق (ج).

بالإضافة الى السماح لهم بالإعلان عن إقامة دولة فلسطينية، محدودة بدون جيش في حال موافقة الفلسطينيين على الصفقة، ولا يوجد لها سيطرة على الجو أو الحدود، ويمنع عليها عقد تحالفات مع الدول.

Nidaa Majali قالت على حسابها على توتير ان الصفدي اعلن : #صفقة_القرن لم تعرض علينا..وسنتعامل معها وقت صدورها .

وتابعت اتفاقية غاز ما عرضوها عليكوا ...ومش قادرين توقفوها... بدكوا توقفوا # صفقة_القرن

المهم ب١٨ / ٣ / ٢٠١٩ بتوقيت عمان والقدس عاصمة فلسطين الأبدية ..

قامت قيامة المجلس لأن أحد النواب تجرأ وقال (سلملي عالوصاية)

ومن جانبه قال "وليد عليمات" #صفقة_القرن هي كل ما يجري حولنا من المحيط إلى الخليج والعالم من بدايات القرن الماضي إلى اليوم.. هي التجويع والتطويع والتركيع و التطبيع

-هي كل الخيانات والتبعيات والهيمنات و الاتفاقيات والمعاهدات

-هي إعدادالبيئة داخل فلسطين وحولها لضمان دوام الكيان الصهيوني

-يعني صفقة القرن مش كبسة زر

ومن جانبه اعتبر "صقر الجنوب " للأسف الشديد ... لم تعد القضية مجرد خذلان و صمت عربي لفلسطين  فحسب ، بل تجاوزه بعض الأنظمة الوظيفة الى التآمر و التقارب مع دولة الإحتلال سراً ثم علنا !! "والله مخرج ما كنتم تكتمون "

#صفقة_القرن #سعوديون_ضد_التطبيع


 

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