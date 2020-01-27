​​​​​​​زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على اصحاب مشاتل الخضار

شرعت وزارة الزراعة بتنفيذ خطة زراعية ، ضمن استراتيجية وزارة الزراعة، وفي اطار المساهمة في تحقيق الامن الغذائي ،وتعزيز القطاع الزراعي , تهدف الى المساهمة في الحفاظ على استقرار اسعار محاصيل الخضار، ضمن المعدلات الطبيعية، وخاصة محاصيل البندورة والخيار، والبطاطس والباذنجان والجزر والبصل والفلفل، وعدم زيادة الكميات المنتجة منها، مما يتسبب عنه خسائر كبيرة،وذلك من خلال توعية المزارعين وتزويدهم بإحصائيات للمساحات المزروعة والمستهدفة والكميات المنتجة من هذه المحاصيل في العروات المختلفة

والتي يمكن الاستفادة منها لتحديد الانواع والمساحات لمحاصيل الخضار في العروات المختلفة.

وفي هذا الاطار قامت مديرية زراعة رفح بتنفيذ جولة ميدانية على اصحاب مشاتل الخضار لتوضيح وشرح الخطة الزراعية واهميتها واهدافها وادواتها.

ابدوا المزارعون تجاوبا واهتماما كبيرين بخطة وزارة الزراعة، الأمر الذي سينعكس ايجابا عليهم وعلى الأسعار في المواسم الزراعية كافة.