ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 27 من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

والأسرى هم:

الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد ( 39 عامًا ) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ثائر أحمد علي حمايل ( 39 عامًا ) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير علاء جمال حسن حنايشة ( 27 عامًا ) من مدينة جنين المحكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.