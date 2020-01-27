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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:02 - 27 يناير 2020
خيمة أمام مكتب الصليب الأحمر تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال ‫(42009099)‬ ‫‬ خيمة أمام مكتب الصليب الأحمر تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال ‫(42009099)‬ ‫‬
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 27 من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

والأسرى هم:

الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد ( 39 عامًا ) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال. 

الأسير ثائر أحمد علي حمايل ( 39 عامًا ) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير علاء جمال حسن حنايشة ( 27 عامًا ) من مدينة جنين المحكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

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