"فيروس كورونا" قد يوقف العمرة في السعودية

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية اليوم الاثنين، 27/1/2020 السعودية بوقف كافة رحلات العمرة للسعودية وذلك تحسبا لانتشار وباء الكورونا بين المعتمرين.

وقال المتحدث الرسمي للمنظمة "زيدان القنائى" ان وزارة السياحة المصرية بإيقاف كافة رحلات العمرة للسعودية خلال موسم العمرة الجاري وذلك لمنع انتقال عدوى الكورونا لمصر لانتشار للفيروس فى الاماكن المزدحمة ولارتفاع عدد المعتمرين لأسيويين للسعودية.

واكد ان فيروس الكورونا سيتحول لوباء عالمي مثل الانفلونزا الاسبانية التي حصدت ارواح ما يزيد عن 50 مليون شخص حول العالم .

واضاف ان دول العالم لن تتوصل لأى لقاحات مضادة لوقف انتشار الفيروس الذى سيتحول لفيروس أشد فتكا واسرع انتشارا وقد تظهر سلالات جديدة من الفيروس بعد انتقال العدوى للبشر مما يهدد بتفشى الوباء بمختلف دول العالم.

واشار الى ان فيروس كورونا الجديد قد يتسبب بموت ما لا يقل عن 100 مليون شخص حول العالم وينتشر بعدة دول بالعالم خلال عام واحد فقط