قناة عبرية تكشف عن تفاصيل "صفقة القرن"

كشفت مصادر عبرية، عن تفاصيل جديدة عن خطة "صفقة القرن"، والتي سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء في البيت الأبيض.

ووفق القناة الثانية العبرية، فإن الصفقة تشمل ضم "إسرائيل" (30-40 %) من المناطق (ج) في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن سيطرة الفلسطينيين على (40)% فقط من مناطق (أ، ب).

وسيمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين (4- 6) أشهر للموافقة على ما تسمى "صفقة القرن"، وسيتم السماح لـ"إسرائيل" بفرض سيادتها على المستوطنات والمناطق (ج).

وأوضحت القناة الثانية، أنه سيتم السماح لهم بالإعلان عن إقامة دولة فلسطينية، محدودة بدون جيش في حال موافقة الفلسطينيين على الصفقة، ولا يوجد لها سيطرة على الجو أو الحدود، ويمنع عليها عقد تحالفات مع الدول.

وكشفت أن الصفقة ستقدم مقترحًا لربط قطاع غزة بالضفة الغربية بواسطة نفق أرضي، لافتة أن المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" سترفض مقترح النفق.

كما تشمل بنود "صفقة القرن" على عودة السلطة الفلسطينية لغزة، والسيطرة على القطاع، ونزع سلاح غزة بواسطة السلطة، ونزع السلاح من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

كما كشفت، أن الصفقة تشمل توفير (50 مليار دولار) لصالح المشاريع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، مبينة أنه سيتم توفيرها من ولي العهد السعودي، ودول الخليج العربي.

وأكدت القناة، أن نتنياهو وغانتس سيجتمعان اليوم الاثنين، كلٌ على حدى بالرئيس ترامب لمناقشة "صفقة القرن".